تراند اليوم : مفاجأة لا تصدق.. الفنانة عبير بيبرس لم تقتل زوجها ومات لهذا السبب

فجر محامي الممثلة المصرية، عبير بيبرس، مفاجأة في قضية اتهامها بقتل زوجها داخل منزلهما في منطقة البساتين بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشف المحامي، أحمد حمزة البحقيري، خلال اعترافات موكلته أمام المباحث المصرية، أن زوجها توفي إثر أزمة قلبية بناء على تأكيد الأطباء في المستشفى، بحسب موقع فضائية “العربية”.

وأوضح أن عمرو سيد، وهو زوج عبير بيبرس، يمتلك شركة مقاولات وتزوجته منذ 8 أشهر، وكان دائم الاعتداء عليها وضربها وإهانتها، وأنه في يوم الحادث، دبت مشاجرة بينهما تحطم خلالها زجاج مكتبه.

وتابع أن زوج بيبرس سقط على قطع الزجاج المتناثرة أرضا وسالت منه الدماء، وصرخ يستغيث بزوجته التي تناست ما حدث وطلبت سيارة الإسعاف ورافقته إلى المستشفى، وهو ما أكدته الفنانة في أقوالها وأيدته شهادة الخادمة.

وأضاف المحامي أن الزوج توفي عقب وصوله المستشفى، وأكد الأطباء أن الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية، مؤكدا أنه طلب تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإثبات براءة موكلته من قتله.

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وكانت المتهمة عبير بيبرس اعترفت بارتكابها الجريمة في بداية الأمر، مؤكدة أن المشاجرة لم تستمر سوى ثلاث دقائق.

وعبير بيبرس فنانة شابة، بدأت مشوارها الفني في عام 2014 من خلال مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي “إلسع وفلسع”، كما أنها شاركت في بطولة مسلسل “شلة نصابين”، من بطولة عبد الله مشرف، ووائل علاء، وأحمد صيام، وميار الببلاوي، كما شاركت في فيلم “مشروع ميت”.

وأكد عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين المصريين، إيهاب فهمي، أنه لا يعرف من هي عبير بيبرس، وأنه ليس لها علاقة بالفن سواء من قريب أو بعيد، بحسب مجلة “الجميلة”.

وأشار فهمي إلى أن بيبرس ليست عضوا بنقابة المهن التمثيلية، وليست من الوجوه التي تتردد على النقابة للحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مثلما يفعل الكثير من الممثلين الشباب.

ونوه إيهاب فهمي على “ضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها حول تلك الشخصية، وألا يتم ربط اسمها باسم الفن أو التمثيل”.