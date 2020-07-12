جميلة التنس داريا كاساتكينا يقع اختيارها على نجم برازيلي.. صور

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رنا صلاح الدين - قالت نجمة التنس الروسية داريا كاساتكينا صاحبة الـ 23 عاما، "لقد وجدت شريكا لمباريات فئة التنس المختلط.. في المرة القادمة - كرة القدم".
داريا كاساتكينا
لاعبة التنس وهي مشجعة برشلونة منذ 10 سنوات، كانت قد نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع البرازيلي آرثر ميلو، لاعب الفريق الكتالوني، خلال حصة تدريبية بالتنس.
داريا كاساتكينا
يذكر أن برشلونة أعلن في بيان رسمي عن الوصول لاتفاق مع يوفنتوس، يقضي بانتقال لاعبه آرثر ميلو لصفوف "السيدة العجوز" بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري، مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.
داريا كاساتكينا
النجم البرازيلي آرثر ميلو، حرص على توديع زملاءه بالفريق، بعد حسم انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.. ووعدهم بتقديم أفضل ما لديه بنسبة 100% حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.
داريا كاساتكينا
إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، ذكرت أن ميلو عاد إلى برشلونة، بعد إجرائه الكشف الطبي في يوفنتوس، تمهيدًا لانتقاله للفريق في بداية الموسم الجديد، على أن يُكمل الموسم الحالي مع البرسا.
داريا كاساتكينا
داريا كاساتكينا
داريا كاساتكينا
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