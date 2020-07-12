صور جديدة تورط جاريث بيل مع جماهير الريال

رنا صلاح الدين - أثار النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له خلال جلوسه على دكة البدلاء في مباراة ألافيس، لحساب الأسبوع الـ35 من "الليجا".

اللاعب لم يعر أي اهتمام لعدم مشاركته في اللقاء وبقائه على دكة البدلاء طيلة أطوار المباراة، حيث ظهر في إحدى الصور التي تناقلها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، وهو يمدد ساقيه على مقاعد المدرجات ويغمض عينيه بالكمامة، مستخدما إياها كغطاء للعين من أجل النوم، ليبدو غير مكترث على الإطلاق بما يجري داخل المستطيل الأخضر.

جاريث بيل

بيل ظهر في صورة أخرى، وهو يبتسم بعد إقدام الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد على إجراء آخر تغييرات فريقه في اللقاء.. وفسر البعض ابتسامة بيل على أنها نوع من السخرية من زيدان، الذي لم يشركه في المباراة.

جاريث بيل

Advertisements

الجناح الويلزي تراجع مستواه بشكل رهيب خلال الموسمين الأخيرين، حيث كان في بادئ الأمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يستبعد من تشكيلة الريال الأساسية لأسباب فنية، وفي بعض الأحيان لأسباب انضباطية.

جاريث بيل

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد، تغلب على ألافيس بهدفين دون رد، ليعزز صدارته للدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه برشلونة.

جاريث بيل