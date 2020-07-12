روبي تتخلى عن الشعر الطويل وتتألق بملابس البحر في أحدث ظهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - في الوقت الذي ظهرت فيه الفنانة المصرية روبي اول يوليو بشعر أسود طويل حسدته عليها الكثيرات، فاجأت الممثلة الشابة الجميع بأحدث صورة نشرتها، بعد أن تخلت عنه، وحصلت على «لوك» جديد.

روبي نشرت صورة جديدة من أجازتها الصيفية، ظهرت فيها بشعر قصير، ويبدو أنها قررت تغيير إطلالتها لـ«لوك» أكثر انتعاشاً وحيوية، ليناسب أجواء الأجازة، وكان لافتاً جرأتها في اختيار نشرها لصورة بالـ«مايوة» غير آبهة بالانتقادات التي قد تتعرض لها، إلا أنها حرصت على ارتداء «كاش مايوة» شفاف للتخفيف من جرأة الصورة.

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من ناحية أخرى، تستعد روبي لاستئناف تصوير مشاهدها المتبقية من فيلمها الجديد «كيرة والجن» مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، بالإضافة لاستئناف تصوير فيلم «حلم سوسن» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، وغيرهم، والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن فيلم «حملة فرعون» كان آخر فيلم عُرض لروبي، وذلك أمام عمرو سعد ومحمود عبدالمغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض الموسم الثاني من فيلم «الكنز».

وعلى مستوى الدراما، كان مسلسل «أهو دا اللي صار» آخر عمل شاركت به الفنانة أمام أروى، أحمد داود، سوسن بدر، وغيرهم.