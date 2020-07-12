أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 11 يوليو 2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت تراجعا طفيفا خلال التعاملات المبكرة، بالتوازي مع تذبذبات أسعار المعدن الثمين عالميا.



وسجل سعر الجرام عيار (24) نحو 217.05 ريال (57.98 دولار )، فيما بلغ سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية نحو 189.93 ريال (50.63 دولار ) بالمقارنة مع نحو 190.29 ريال (50.73 دولار) أمس.

ووصل سعر الجرام عيار (18) إلى مستوى 162.79 ريال (43.40 دولار) بالمقارنة مع نحو 163.10 ريال (43.48 دولار) أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب 6 آلاف و750 ريالا (1800 دولار)، في حين سجل الجنيه الذهب 1,519 ريال (405.06 دولار).

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أسعار الذهب عالميا

وعالميا، تراجع الذهب أمس الجمعة، إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار، ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي إذ تسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة.

وقال إليا سبيفاك خبير العملة لدى ديلي فيكس "خلفية العزوف عن المخاطرة قادت الطلب على الملاذ في الدولار الأمريكي" مما يقود الذهب للانخفاض.

وأضاف "على الرغم من ذلك، يبدو التراجع تصحيحا في سياق الاتجاه الصاعد".

وارتفع الذهب نحو 18% منذ بداية العام، إذ غذى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذ الآمن مما قاد المعدن الأصفر إلى قرب ذروة 9 سنوات عند 1817.71 دولار يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات أن المتسوقين الأمريكيين هجروا المتاجر في المناطق التي ترتفع فيها الحالات بالقدر الأكبر، مما يثبط الآمال في تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.