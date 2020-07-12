شكرا لقرائتكم خبر عن أول مرة سينما.. معتز هشام يشارك في فيلم "ماقبل الأربعين" مع داليا مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضم الفنان الشاب معتز هشام إلى فريق عمل فيلم "ماقبل الأربعين" بطولة الفنانة داليا مصطفى في أول بطولة مطلقة لها في السينما، بعد غياب سنوات،ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم في السينمات حتى الآن، وتدور أحداثه فى إطار الرعب النفسى من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتم التعاقد بشكل رسمى مع كل من الفنان إيهاب فهمى، بسمة، محمد على رزق، بالاضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.



معتز هشام وداليا مصطفى

ويعد العمل الأول للفنان الشاب معتز هشام في السينما بعد تألقه في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "ممالك النار" و"الاختيار" و"أبو عمر المصرى" .

من ناحية أخرى يشارك معتز في مسلسل "القاهرة كابول" ويجسد نجل الفنان طارق لطفى الذى يقوم بدورإرهابى والمقررعرضه فى رمضان المقبل، من انتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال .

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"القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سويا مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققا نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.