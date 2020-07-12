تعليق كريستيانو رونالدو على صورة جريئة لصديقته جورجينا

رنا صلاح الدين - ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في صورة "جريئة" بالبيكيني، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

جورجينا رودريجيز

صورة جورجينا وهي بملابس السباحة السوداء "بيكيني" على سلم يخت، نالت إعجاب أكثر من مليونين و800 ألف متابع، ومن بينهم رونالدو الذي علق عليها، بالقول: "أجمل امرأة على وجه الأرض".

جورجينا رودريجيز

جورجينا البالغة من العمر (26 عاما) ترتبط بكريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، بعلاقة عاطفية منذ عام 2016، وأنجبت ابنة اسمها آلانا مارتينا في عام 2017.

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جورجينا رودريجيز

رونالدو لديه ثلاثة أطفال آخرين، نجله البكر كريستيانو جونيور البالغ من العمر 10 سنوات، وهو من امرأة مجهولة الهوية، وكذلك التوائم إيفا وماتيو البالغ من العمر ثلاث سنوات، أيضا من امرأة غيرة معروفة.

جورجينا رودريجيز

جورجينا كانت قد ااثارت الجدل من جديد حول احتمالية خطبتهما سرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهرت مرتدية خاتمًا ألماسيًا كبير الحجم، مما جعل البعض يرجحون أنه خاتم الخطوبة الذي منحها إياه رونالدو.

جورجينا رودريجيز