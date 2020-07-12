رجاء الجداوي وحكاية "قهوة المعاشات" وسبب تمردها على خالتها

رنا صلاح الدين - كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، تفاصيل موقف لفنان شاب أغضب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خلال تصوير إحدى أعمالها الفنية.

طارق الشناوي قال خلال لقائه في برنامج «3 ستات»، الذي تشارك في تقديمه، سلوي محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفنان الشاب عندما دخل على ثلاثة من الفنانين الكبار خلال تصوير أحد الأعمال السينمائية، ومن ضمنهم الفنانة رجاء الجداوي قال لهم «أنا داخل قهوة المعاشات».

وأضاف، أن الفنانين الكبار تعاملوا مع كلامه على أنه نكتة واتفقوا أن يلقنوه درسا، وقال له أحد الممثلين خلال أحد مشاهد العمل السينمائي إنه ممثل رديء وعليه أن يجلس في قهوة المعاشات حتى يتعلم التمثيل.

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وكشف عن أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أبلغته أنها سامحت ذلك الفنان، كونه شابا جديدا وحقق نجومية كبيرة ولم يلتفت إلى كلامه.

وأوضح "الشناوي"، خلال اللقاء أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي اعتمدت على نفسها منذ بداية مشوارها الفني.

وأضاف أنها تركت منزل خالتها تحية كاريوكا والملعقة الذهب التي كانت في فمها وعملت في الفن دون رغبة تحية كاريوكا، وكانت الصدفة سببا في ترشيحها لفيلم "غريبة" في بداية مشوارها دون علم خالتها، وهو ما صنع فجوة بينها وبين تحية كاريوكا قبل أن يتصالحا.