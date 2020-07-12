سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها الـ13 وتستعيد ذكريات زفافها.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد زواجها الـ13، وحرصت على مشاركة متابعيها أجواء احتفالها بصور مميزة من أجواء زفافها.

سيرين التي انجبت من فريد «تاليا وكريستيانو» كتبت معلقة عليها: «صارو ١٣ سنة والعمر كله يا رب»، حيث تلقت الفنانة اللبنانية تهاني متابعيها من فانز وأصدقاء، متمنيين لها ولزوجها الحب والسعادة الدائمة.

النجمة اللبنانية عادت ونشرت مقطع فيديو عفوي يجمعها بزوجها، شكرت من خلاله كل منّ هنأهما بعيد زواجهما، مستعيدة ذكريات زفافها، قائلة: «8/7/2007 في هذا اليوم قررنا الزواج، كثر منكم بات يعلمون كم أحب هذا الرقم، أشعر بأنه رقم للنصر وطاقة ايجابية كبيرة، وأتذكر جيدا أنني لم انزل من السيارة بسرعة لدى وصولي إلى الحفل، فقال فريد لأصحابنا: «شكلها غيرت رأيها»».

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سيرين غازلت زوجها مضيفة: «لم أغير رأيي لا الآن وليس فيما بعد وفي حال عاد الوقت بي الى الوراء اعود واقرر الزواج منك وفي تاريخ 8/7/2020».

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «ليلة» آخر ما طرحته سيرين، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.

يُذكر أن سيرين كان من المفترض أن تشارك في دراما رمضان بمسلسل «دانتيل»، إلا أنه تم تأجيل تصويره بسبب ظروف كورونا، في الوقت الذي شاركت فيه أحمد فهمي تقديم برنامج «سهرانين معكم بالبيت» عبر شاشة mbc.