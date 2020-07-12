سبب صادم وراء طلاق هبة نور.. فيديو

رنا صلاح الدين - رغم مرور سنوات ليست قليلة على طلاقها، خرجت الفنانة السورية هبة نور عن صمتها، وكشفت عن أسباب طلاقها من زوجها السوري السابق، والذي افصحت عن اسمه لأول مرة، وهو «سعيد».

هبة أكدت أنها تزوجت اعجاب تحول إلى قصة حب ربطتها «سعيد»، وعن سبب الانفصال قالت خلال استضافتها في برنامج «راحت علينا» : «الخيانة المتكررة»، حيث كشفت عن مسامحتها لزوجها في المرة الأولى، في الوقت الذي لم تستطع أن تستكمل حياتها معه عندما اكتشف خيانته لها مجدداً، وأضافت: «معم الشباب خائنين، يتصورون إذا تزوجوا يضعوا المرأة في المنزل كأي شئ امتكله، ويعطي لنفسه حق الخيانة».

من ناحية أخرى، عادت هبة نور للشاشة مرة أخرى بعد طول غياب، زاد عن 5 سنوات، بمشاركتها في بطولة مسلسل «حرملك» الذي عُرض الجزء الأول منه خلال الموسم الرمضاني لعام 2019، كما شاركت في الموسم الثاني منه، والذي عُرض في مومس رمضان 2020، وقد شاركت في بطولته أمام سلافة معمار، صفاء سلطان، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

يُذكر أن من أهم أعمال هبة نور، كان فيلم «عندليب الدقي» أمام النجم المصري محمد هنيدي، كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات، ومن أبرزها؛ «مطلوب رجال»، «سرايا عابدين»، «صبايا»، «بقعة ضوء»، وغيرهم، وحالياً تصور هبة نور الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» الذي تشارك في بطولته أمام باسم ياخور، صفاء سلطان، فادي صبيح، أندريه سكاف، والعمل إخراج تامر إسحق.