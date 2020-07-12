هبة مجدي تحيي ذكرى ميلاد والدها بصورة من طفولتها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية هبة مجدي ذكرى ميلاد والدها الراحل، بكلمات مؤثرة.
الفنانة المصرية نشرت صورة جمعتها بوالدها الراحل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
هبة أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد في الجنة يا بابا 11-7-1951".
هبة مجدي ووالدها
الجمهور لاحظ الشبه الكبير بين هبة مجدي ووالدها الراحل، ودعا له من خلال عدد من التعليقات بالرحمة والمغفرة.
يذكر أن الفنانة المصرية هبة مجدي قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، محمود البزاوي، أيتن عامر، إدوارد، نهال عنبر، وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.
هبة مجدي ووالدها
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