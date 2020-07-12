ميساء المغربي تعلق على أنباء تكفلها بأجور الفنانين في فيلم "نجد"

رنا صلاح الدين - بدأ عرض الفيلم السعودي "نجد" في صالات السينما في الرياض، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينات من القرن الماضي.

وقد ترددت أنباء عن عدم استلام بعض الفنانين المشاركين في الفيلم لحقوقهم حتى الآن، وأنه تصدر اسم الفنانة حياة الفهد في الفيلم كان لمجرد فتح شباك التذاكر، بالإضافة إلى مساهمة الفنانة المغربية ميساء مغربي في دفع تكاليف الفنانين المشاركين من الكويت.

ميساء نفت كل ما قيل بشأنها، وطلبت عدم الزج باسمها في هذا الموضوع، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "أرجو عدم زج إسمي في تفاصيل أجهلها ولم أشهد على وقوعها فأنا حللت ضيفة مكرمة على أسرة الفلم خلال تصويرهم في الكويت ولم أشهد أي تقصير من أسرته".

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الفنانة المغربية أضافت: "وأتمنى ان يكون نجد بداية أعمال سينمائية جماهيرية تثري العقول والمخيلات وتروي تعطش الجمهور لأعمال محلية جميلة".

يُذكر أن فيلم "نجد" هو أول فيلم سعودي يعرض فى المملكة العربية السعودية، وهو من تأليف خالد الراجح، وإخراج سمير عارف، ومن بطولة حياة الفهد، زهرة الخرجي، ميساء مغربي، علي السبع، ريفان كنعان، امتنان محمد.

ميساء مغربي