مي فاروق وصابرين النجيلي تتألقان بحفل عودة النشاط بدار الأوبرا بحضور وزيرة الثقافة.. صور

رنا صلاح الدين - أحيت المطربة مي فاروق والمطربة صابرين النجيلي، الحفل الغنائي علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري يقدر بنسبة ٢٥٪، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا والتعايش معه.

صابرين قدمت مجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها: "يا أعز من عيني" للفنانة الراحلة ليلي مراد، "زي العسل" للفنانة الراحلة صباح، "سلم علي"، وغيرها بينما قدمت مي العديد من الاغاني الطربيه الكوكب الشرق ام كلثوم ، ومحمد رشدي ، وغيرها

وصعد بعدها المطرب أحمد عفت ليواصل تقديم عدد من الأغنيات القديمة التي نالت إعجاب الجمهور الحاضر، منها: "قولوله" للعندليب عبد الحليم حافظ، "أي والله" للفنان الراحل محمد فوزي،"زي الهوي" لعبد الحليم حافظ، بالاضافة الي تقديم مقطوعة موسيقية بعنوان"وحياتك يا حبيبي" من الحان سيد مكاوي.

وكان المطرب ياسر سليمان، أحيا أولى فقرات الحفل الغنائي، وقدم ياسر سليمان باقة من أغنيات الفنان الراحل محمد رشدي منها: "متي اشوفك"، "يا ليلة ما جاني"، "ع الرملة".

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وشهدت دار الأوبرا المصرية استقبال الجمهور بنسبة 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولي حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة ، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا علي خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل .

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.

والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى، الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.