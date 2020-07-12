كارول سماحة سعيدة بنجاح Bon Voyage وتكشف تفاصيل ألبومها الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بالنجاح الكبير لأغنيتها الجديدة Bon Voyage التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
وأشارت كارول في لقاء عبر قناة “الجديد” إلى أنها كانت دائمًا ترغب تقديم أغنية تحمل مزيجًا بين اللهجة العربية والفرنسية على غرار الأغاني التي يقدّمها عدد كبير من الفنانين في المغرب العربي، وهو ما دفعها لتقديم هذه الأغنية.
أمّا عن الكليب فقالت كارول سماحة أنها لم تفتعل الكوميديا في مشاهد العمل، حيث كانت على طبيعتها وهو ما نجحت المخرجة بتول عرفة في نقله بعفوية إلى الجمهور.
وكشفت كارول سماحة خلال اللقاء أنها تواصل في الفترة الراهنة العمل على ألبومها المنتظر وتتواجد لفترات طويلة في استوديوهات التسجيل حيث تشرف على الأغاني الجديدة ومعظمها راقصة إلى جانب ثلاث أغنيات رومانسية تقدّم من خلالها مواضيع درامية دسمة.
يذكر أن أغنية Bon Voyage، من كلمات كارول سماحة بمشاركة الكاتبة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضًا والكليب الخاص بها من إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
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