الفنانة المصرية قاتلة زوجها تعترف بتفاصيل جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: اعترفت الفنانة المصرية عبير بيبرس بقتل زوجها عمرو السيد عبدالله (42 عامًا) طعنًا، إثر مشاجرة حادة نشبت بينهما.

وقالت خلال التحقيقات امام النيابة العامة: “كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن”. وأوضحت أنها فقدت أعصابها بعد أن صفعها زوجها على وجهها، فكسرت زجاجة وغرزتها في صدره، فسقط على الأرض فاقدًا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى، نافية أن تكون خططت لقتله. وجاء في أقوالها: “طلبت من زوجي الطلاق مرات عدّة بسبب معاملته السيئة لكنه كان يرفض، وكنا نتشاجر كتيرًا لحين حدوث الكارثة في آخر مشاجرة بيننا ومات على إثرها”.

وكانت أجهزة الأمن المصرية تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة في شقة تمتلكها بيبرس في شارع شوقي عبد المنعم، وسماع أصوات صراخ بها، وبالانتقال لموقع البلاغ تم العثور على رجل مضرج في دمائه في مدخل الشقة تبين فيما بعد أنه زوج الفنانة.

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وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد. وقررت تشريح جثمان الزوج القتيل، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وبدأت عبير بيبرس رحلتها الفنية في عام 2014 من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي “إلسع وفلسع”.

وشاركت في مسلسل “شلة نصابين”، مع عبدالله مشرف، ووائل علاء، وأحمد صيام، وميار الببلاوي.

وفي 2016، شاركت في عملها السينمائي الأول بعنوان “مشروع ميت”، مع الفنان أحمد الجوهري، لكنه لم يعرض في دور السينما.