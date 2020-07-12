بعد غياب.. روبي تثير الجدل بإطلالة بالمايوه

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية روبي الكثير من الجدل بين متابعيها بعدما نشرت صورة لها على حسابها بـ”إنستغرام” على البحر.

وظهرت روبي في الصورة وهي ترتدي المايوه البكيني تحت قميص بحر شفاف، واكتفت بنشر الصورة من دون تعليق، لتتلقى من متابعيها الكثير من التعليقات التي كشفوا عن إعجابهم بهذه الإطلالة الجريئة.

يذكر أن روبي تستعد لتقدم أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية بعد تقديمها أعمال عدة ع شاركت فيها عددً من النجوم الرجال في البطولة النسائية، وكان آخر عمل قدمته في الدراما مسلسل “رمضان كريم” الذي أذيع منذ ثلاث سنوات. في حين كان آخر أعمالها السينمائية فيلم “حملة فرعون” الذي عرض في العام الماضي ولم يحقق النجاح الذي كان يأمل صناعه أن يحققه، وهو من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ‏ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وإخراج رؤوف ‏عبد العزيز.