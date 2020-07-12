بعد تعافيها من كورونا.. هند البحرينية تعقد خطوبتها

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة هند البحرينية خطوبتها امس (الجمعة)، بعد مرور فترة قليلة على تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت النجمة الخليجية عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة لها، أظهر خاتم الخطوبة في يدها اليمنى، من دون ان تفصح عن اي تفاصيل تتعلق بهوية خطيبها.

وكانت هند البحرينية غادرت المستشفى بعد ثبوت تعافيها تماما من الفيروس، واحتفلت بالنتيجة النهائية للفحوصات التي خضعت لها بعد مكوثها في الحجر الصحي في أحد مستشفيات البحرين.

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وتحدثت هند في وقت سابق للفنانة اللبنانية مايا دياب عن تجربتها بقولها: “استغربت عندما اكتشفت اصابتي بالفيروس، إذ لم اشعر بأي من أعراضه، وكنت في رحلة من باريس إلى البحرين، ولدى خروجي من الطائرة شعرت بأن حرارتي مرتفعة، لكني ظننت أن يكون الموضوع جراء تعب السفر لا أكثر”.

وتابعت: “خضعت لإجراء الفحص في المطار وظهرت النتيجة ايجابية، وأخبروني أنّ الأعراض التي أعانيها لا أثر لها وتمرّ مرور الكرام، وهي تكون صعبة على مَن هم في عمر الستين عاماً وما فوق”.