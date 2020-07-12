نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 - تصوير- هاني عبد ربه الأحد 2020/7/12 10:21 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/7/12 10:21 ص بتوقيت أبوظبي

تألقت دار الأوبرا المصرية، مساء السبت، بنسمات من الموسيقى الكلاسيكية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة فى الهواء الطلق، وشاركت به عازفة الفيولينة الأولى في أوركسترا الاتحاد الأوروبي الفنلندية لورا فيرتانين. وجسد الحفل مشهداً لرقي وتحضر الجمهور المصري الذى التزم بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الأمسية.

ونجح الأوركسترا فى خلق حالة حوار فني أبرز مهارات وإبداعات العازفين وتمكن ودقة قائده ليؤكد أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب رغم تعدد الثقافات. Advertisements وتفاعل الحضور مع البرنامج الفني الذي تضمن عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين هى متتابعة بيرجننت لجريج، ورومانس للفيولينة والأوركسترا لبيتهوفن ومتتابعة لجورج بيزيه.





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