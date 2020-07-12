شكرا لقرائتكم خبر عن "أليس فى بلاد العجائب" ثانى أيام عيد الأضحى.. على مسرح عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق عمل مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة دكتور عادل عبده، لفرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد، لتقديم العرض على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، وذلك ثانى أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 1 من أغسطس، وقال مخرج العرض الفنان محسن رزق، تم إبلاغى من مدير فرقة تحت 18 الفنان عبد المنعم محمد، بأنها ستستأنف عروضها مرة أخرى فى عيد الأضحى المبارك على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، وقد حققت المسرحية منذ عرضها فى المرة الأولى على مسرح البالون أعلى إيرادات فى مسرح الدولة فى عروض الطفل حيث وصلت الإيرادات إلى 2 مليوم و700 جنيه فى 113 ليله عرض .

وأضاف سيتم تصوير العرض المسرحى عند عرضه بمسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، والعرض من بطولة كل من مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هانى عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوى ، محمد عمر ، كريم عبد الشافى ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفى محمد ، ليلى عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادى سرور ، حور الشاذلى ، أشعار عادل سلامة ، ألحان جون خليل ، موسيقى مارك إسكندر ، إستعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى ، إضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمى ، ماسكات دكتور محمد سعد ، تأليف وإخراج محسن رزق.

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مسرحية أليس فى بلاد العجائب، عرض مسرحى شامل، قدمها المؤلف والمخرج محسن رزق بشكل مختلف ، حيث أعتمد فيها على عالم ديزنى الذى يحبه الأطفال والكبار وهو مدخلال له جاذبيته ، وتتعرض المسرحية لقيم مثل حب الوطن، والشجاعة، والمسئولية، واتخاذ القرار، والحب بمختلف أنواعه ، كل ذلك بشكل موسيقى من خلال 13 أغنية للإستعراض كتبها الشاعر عادل سلامة.