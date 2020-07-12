شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل يشارك فى بطولة "بنت ناس" فى مسلسل "إلا أنا" مع شيرى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان ميدو عادل، فى بطولة حكاية "بنت ناس" مع الفنانة شيرى عادل، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، المقرر أن يبدأ صناعه التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج محمود كامل، حيث لم يتم الاعلان عن باقى أبطال المسلسل حتى الآن.

وتجرى الشركة المنتجة حالياً، إبرام باقى التعاقدات، حيث يجرى حالياً مخرج العمل محمود كامل معاينة أماكن التصوير، خاصة أن رغبة الشركة فى البدء والانتهاء من التصوير فى اقٌرب وقت ممكن.

وفى سياق آخر، بدأ ميدو عادل تصوير مسلسل "طلقتك نفسى"، وهو من إخراج المخرج محمد النقلى، بمشاركة كل من أحمد عصام، وهاجر أحمد ، ومحمد مهران، وكارولين عزمى، وعدد كبير من الفنانين، فكرة أحمدعصام، سيناريو وحوار أحمد صبحى.

وعلى جانب آخر، يعمل ميدو عادل حالياً على تحضيرات مسرحية "سيد درويش"، التى تتحدث عن حياة الفنانة الكبير سيد درويش، وتتضمن أغانيه وحياته الشخصية وخلافه، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.