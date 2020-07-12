خالد النبوي يكشف عن صورة من كواليس المشهد الأخير بـ"ممالك النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان خالد النبوي عن صورة له من كواليس المشهد الأخير من مسلسل "ممالك النار"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر النبوي في الصورة أثناء وضع المكياج الخاص بالمشهد، وتلطيخ وجهه ورقبته بالدماء.

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وعلق "النبوي" على الصورة: "كواليس المشهد الأخير من ممالك النار، طومان باي".

مسلسل "ممالك النار" بطولة خالد النبوي، كندة حنا، محمود نصر، ومن تأليف محمد سليمان عبدالله، ومن إخراج أليخاندرو توليدو، وقد تم عرضه بداية هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرا على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، ريهام حجاج، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.