متابعة بتجـــــــــــرد: استأنف النجم المصري تامر حسني تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “مش أنا”، وذلك بعد توقف دام لأسابيع عديدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة له من كواليس التصوير، منوهًا في تعليقه عليها إلى أنه فيلم “مش أنا” يُعتبر من أجمل الأفلام التي قدّمها في مشواره الفني فكتب: “رجعنا من ٣ ايام نصور باقي فيلم (مش انا) انا حاسس اني بعمل أهم أفلام حياتي ان شاء الله يعجبكم”.
صورة تامر حسني حصدت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عليها عن حماسهم لمشاهدة الفيلم الجديد.
وكان من المُقرر أن يعرض فيلم “مش أنا” في عيد الأضحى، وهو الموسم الذي حدده صناعه وقت بداية تصويره، ولكن الأحداث الحالية وغلق السينمات وإعادة فتحها بطاقة 25% فقط جعلت صناعه يقررون تأجيل عرضه إلى وقت لاحق.
يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنان تامر حسني الفنان ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، و الفنان السعودي فايز المالكي لأول مره بفيلم مصري وعدد آخر من الفنانين.
فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استئناف تصوير “مش أنا”.. تامر حسني: “بعمل أهم أفلام حياتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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