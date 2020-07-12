هبة نور: الرجل يخون أكثر من المرأة

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"الخليج 365" من بيروت: احتفلت الممثلة السورية ​هبة نور​ بعيد ميلادها الثالث والثلاثين معربة عن سعادتها لتلقيها العديد من المعايدات والتهاني للمناسبة. وكانت هبة نور تصدرت محركات البحث قبل يومين بعدما أعلنت أن سبب انفصالها عن زوجها هو خيانته المتكررة لها.

واحتفالاً بعيدها يوم أمس، نشرت هبة نور صورة لها في مواقع التواصل الاجتماعي معلقة: "شكرا على كل معايداتكم وتمنياتكم الحلوة بعيدي".

حب وزواج وخيانة

وقالت هبة نور: "انفصلت عن زوجي بعد قصة حب دامت لفترة طويلة لخيانته لي لعدة مرات''. تابعت: "ما بدي أقول هذا الكلام وأظلم الشباب، لكن البعض خوانين وما إليهم أمان أكثر من النساء بكثير"، مشيرة إلى إنها سامحته في المرة الأولى وقررت الانفصال عنه في المرة الثانية.

واعتبرت النجمة السورية أن "الزواج في أعوامه الأولى يكون جميلًا، ومن بعدها يطرأ عليه الكثير من التغييرات، ويصبح عكس ما يراه الشخص من الداخل بعد أن يغوص في أعماقه". أضافت: "حالياً مشروع الزواج مؤجل بالنسبة لي، وأنا من مواليد برج السرطان الذين يتميزون بوفائهم واخلاصهم للشريك".

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صديق أحبه

وحين طلب منها اختيار صديق من الوسط الفني تحبه، لم تتردد الفنانة السورية من الاتصال بزميلها الممثل قصي خولي لأنه الأقرب إلى قلبها وتربطهما علاقة صداقة قديمة، لافتة إلى أن "أصدقائها الشباب أكثر من البنات في الوسط الفني، وقصي لازال متواضعاً ولا يملك مرض النجومية وهو فعلًا يحترم على ذلك". وبادرها قصي بالقول: "أنت نجمة جميلة والدراما السورية والعربية ستفرح فيك".

التجميل للأنف فقط

وقررت النجمة السورية أن تكشف عن حقيقة عمليات التجميل التي خضعت لها وقالت إنها لم تخضع إلّا لعملية واحدة فقط وهي عملية تجميل في أنفها.

يذكر أن آخر أعمال هبة كان مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذي لعبت فيه دور "زمردة" إلى جانب كل من باسم ياخور، جمال سليمان، سامر المصري، أحمد فهمي، درة.

المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.