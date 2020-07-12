هند رضا تنشر صورًا لها من أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة والمذيعة هند رضا صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت هند في الصور بملابس صيفية وقبعة من أمام البحر،خلال عطلتها الصيفية التي تقضيها بالساحل الشمالي. هند رضا إعلامية وممثلة، اشتهرت كمذيعة بعد فوزها في مسابقة المذيعين في إذاعة نجوم إف إم 2009، وقدمت في التليفزيون برنامج إزي الصحة على قناة النها، واستطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق شعبية ببرنامج "عيشها بشكل تاني" مع كريم الحميدي، كما إنها شاركت في مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان.

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