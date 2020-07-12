تراند اليوم : لأول مرة.. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل أزمتها مع محمد وزيري

توك شو

وجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، نداء إلى وزارة العدل المصرية، بشأن ما أسمته بـ“التعنت“ ضدها من أحد ضباط الشرطة، الذي رفض إثبات حالة لقيام مدير أعمالها السابق محمد وزيري باقتحام الفيلا الخاصة بها في مصر.

وكشفت هيفاء تفاصيل جديدة عن أزمتها مع وزيري الذي اتهمته بسرقة مبلغ قيمته 62 مليون جنيه بموجب توكيل حررته له عندما كان يتولى إدارة أعمالها، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية: ”من ضمن الأشياء التي سرقت مني، فيلا بأحد الكومباوندات في مصر، قام هذا الشخص (محمد وزيري) باقتحامه بالقوة وكسر الباب رغم أن مقتنياتي ومقتنيات أختي داخل الفيلا“.

وأضافت: ”هذه الفيلا أنا التي دفعت قيمتها، وللأسف لم أستطع المجيء إلى مصر بسبب الحجر الصحي وحظر الطيران، لذا من خلال المحامي الخاص بي، قررنا عمل إثبات حالة أن الباب تعرض للكسر وإن هناك أشخاصًا دخلوا بالقوة ومكثوا في المنزل“.

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وتابعت: ”عندما طلبنا النجدة منذ 10 أيام لإثبات حالة، أجرى أحد المسؤولين في قسم الشيخ زايد اتصالًا بالنجدة التي جاءت لي، وطلب منهم عدم إثبات الحالة والمغادرة، وتكرر نفس الموقف أمس“.

وأردفت: ”المحامي ذهب إلى وزارة الداخلية وقدم شكوى في قسم التفتيش ضد المأمور الذي حرض النجدة على عدم إثبات الحالة، وعندما اتصلت إدارة التفتيش بالمأمور أنكر ما حدث، وأنا أستنجد بوزارة العدل المصرية لكي أحصل على حقي“.

وواصلت وهبي حديثها: ”هذا الشخص قام بشراء الفيلا باسمه بموجب توكيل مني، ثم منحها لي بتوكيل بيع وشراء، وعندما حدث الخلاف العملي بيننا حاولت منذ عام استعادة الورق باسمي، ولكنه كان يطلب مني الانتظار“.