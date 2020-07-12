شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 5 سنوات.. فارس يعود بألبوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المطرب فارس، للساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات، من خلال ألبوم جديد يعمل على الانتهاء من جميع أغنيات ألبومه، لطرحه خلال الفترة المقبلة ويضم الألبوم 10 أغاني فقط.

ويتعاون فيه مع الشعراء أحمد مرزوق، ووائل توفيق، والملحنين أحمد محيي، ومحمد قماح، ونادر نور، وعدد من ألحانة، ومن أبرز أغاني ألبوم"عصبي" وهى من كلمات وائل توفيق، وألحان محمد قماح، ومن كلمات الأغنية تقول: "عصبى ما تزعليش.. ببقى ليه كده.. ما تعرفيش.. بس وأنا جمبك ما تخافيش.. أنا ما أذيكيش".

وشارك فارس حفلة القرن وهى الحفل التى تجمع بين عدد كبير من مطربى الثمانينيات والتسعينيات والتى كانت في عام ٢٠١٧، ومن أبرزهم محمد الحلو،وحسام حسني، ومحمد محيي، وسيمون، وأحمد عدويه، وعلي حميدة.

كان المطرب فارس قد طرح أخر أغنية له في 2015 أغنية بعنوان "ست البنات" وذلك بعد اختفاء دام لأكثر من 7 سنوات، وتقول كلمات الأغنية.. "ست البنات لو تسمح تفتح قلبها المقفول.. يا إما عن اللى هيجرى منى هبقى مش مسئول.. ف خدودها غمزتين آهين لو اتشافوا.. ضحكتها بتزيدهم جمال بشكل مش معقول".