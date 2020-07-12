شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "فرحة" لمراد منير الخميس المقبل على قناة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض البيت الفنى للمسرح مسرحية "فرحة" للمخرج الكبير مراد منير، الخميس المقبل، أون لاين على القناة الرسمية لوزارة الثقافة بموقع اليوتيوب، وذلك ضمن مبادرة "اضحك.. فكر.. اعرف" والتى أطلقتها وزارة الثقافة المصرية، كإحدى المبادرات التى ينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، متمثلاً فى مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى، وفكرتها عبارة عن تقديم عشر مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسى تشيكوف فى إطار الاجتفال بعام مصر روسيا.

مسرحية فرحه بطولة كل من ياسر صادق ، لقاء سويدان ، يوسف مراد ، ليلى مراد ، ديكور محمد هاشم ، وموسيقى يوسف مراد ، والعرض مأخوذ عن قصة " فرحه " لتشيكوف ، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى ، حول ولد كتب اسمه فى الصفحة الأولى لإحدى الجرائد، الأمر الذى جعله سعيدا للغاية ، لنتفاجأ بعد ذلك حدوث بعض الأمور له التي من المفترض أن يلتفت لها وتهمه لكن كان همه الأول شهرته وأن الجميع قد عرفه، ونص فرحة يسخر من تلك الحالة التي تعيشها ذلك الولد، فتشيكوف دائما يناقش ويعرض فى أعماله كرهه للإبتزال والعقول الضائعة وضيق الأفق.

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يذكر أن آخر عروض مبادرة "اضحك .. فكر .. اعرف" كانت قد قدمت الخميس الماضى الموافق 9 من يوليو على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وهى عرض "أبو صامولة" للمخرج محمد مرسى، مأخوذ من قصة " مع سبق الإصرار "للكاتب الروسى تشيكوف ، وبطولة كلا من رضا إدريس ، وإسلام عبد الشفيع ، ديكور وليد جابر ، موسيقى محمد الشحات ، وإضاءة إبراهيم الفرن.