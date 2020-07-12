"هو إحنا فاضيين للأشكال دي".. أحمد الشامي يعلن دعمه "للسولية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان أحمد الشامي، الكابتن عمرو السولية بعد ما تعرضت ابنته "ليلى" ذات الثلاث سنوات للتنمر والإساءة بعد نشره صورة تجمعهما.

ونشر "الشامي" صورة لعمرو وابنته، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: " بدعم السولية من كل قلبي، الزومبيز اللي عندنا في مصر لازم كلهم واحد واحد يبقي ورا القضبان عشان البلد تنضف".

وأضاف أحمد الشامي: "هو احنا فاضيين للاشكال دي في رجالة بتحارب في سينا وعندنا ملف زي سد النهضة والغرب واقتصاد، لازم مصر تنضف وإذا بيوتكم و أهاليكم مش عارفيين يربوكم إحنا نقوم بالواجب".

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وتعرضت ابنة لاعب الأهلي عمرو السولية، للتنمر عبر السوشيال ميديا، عقب نشر والدها صورة تجمعهما، وهو ما أثار غضب "السولية"، الذي قرر الإبلاغ عن المتحرشين، وكتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".

وأضاف السولية، "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل".

وتابع: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".