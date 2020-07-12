بعد ظهوره ضيف شرف بـ"جمجموم وبم بم".. محمد عبدالرحمن يوجه رسالة لـ"السعدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
وجه الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، رسالة للفنان أحمد السعدني، بعد ظهوره ضيف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل "جمجوم وبم بم"، الذي يعُرض حاليًا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.
ونشر "توتا"، صورًا تجمعه بأحمد السعدني ومحمد سلام، من كواليس المسلسل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "نورتنا وكسرت الدنيا ومن أحلى الحلقات حتى في كواليس تصويرهم".
مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بدأ عرضه الخميس الماضي عبر "شاهد"، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.
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