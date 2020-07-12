محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث مطرب المهرجانات أورتيجا عن حقيقة الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن خلافه مع صديقه المطرب أوكا.
ونشر أورتيجا مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "كل الناس اللي بتبعت وتسأل إحنا ليه ما بنغنيش مع بعض، ليه متخانقين، ليه ضاربين بعض، طبعا مفيش أي حاجة من الكلام دا خالص، أنا هوضحلكم الصورة".
وأضاف أورتيجا: "أوكا أخويا وعشرة حياتي وصديق كفاح، وشفنا كل حاجة وحشة وحلوة مع بعضنا، مش هنيجي على أخر الزمن نتخانق ونمسك في بعضنا زي ما الناس بتقول".
وتابع: "كل القصة أن أوكا بقى لوحده، أورتيجا بقى لوحده، أنا بتمنى له التوفيق في حياته، وبتمنى لنفسي التوفيق وربنا يرزقنا إحنا الاتنين، ويكرمنا وياريت الخبر ما يزعلش حد، وربنا يكرمنا ونكسر الدنيا".
وكانت آخر أغنية جمعت بين أوكا وأورتيجا هي "إمتى"، وشاركهما الغناء المطرب الشعبي أحمد شيبة.
أغنية "إمتى" من كلمات وتوزيع أوكا، وألحان أسامة طارق، وإخراج ميا المهدي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أورتيجا ينفي خلافه مع أوكا ويعلق: " القصة أن كل واحد بقى لوحده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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