شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يشكر أحد متابعيه بعدما رسمه فى صورة أحد أبطال مسلسل Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوما ما يحرص الفنان خالد النبوي على التفاعل مع متابعيه من آن لآخر عبر حساباته على السوشيال ميديا مثلما ظهر مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر حيث شكر في تدوينة أحد متابعيه ممن تخيلوه في المسلسل الشهير Peaky Blinders، حيث رد عليه من خلال تغريدة وعلق عليها بكتابة : "حلوة دي يا ابو حميد".
وكان شارك الفنان خالد النبوي متابعيه مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال نشر صورة مع ابنه استعاد بها ذكريات ما قبل كورونا، وتحديداً الصيف الماضى، مثلما ظهر في تعليقه علي الصورة الذي بدا فيها هو وابنه في غاية السعادة حيث كتب: "من الصيف اللى فات".
كما حرص النجم خالد النبوى علي نشر صورة له فى وقت سابق بجانب صورة تم رسمها له من قبل أحد المعجبين به، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث أبدى النبوي إعجابه بالصورة عبر قيامه بنشرها على حسابه، ثم علق عليها قائلا: "حبيبى يا جدو"، وما أن نشر الصورة حتى تداولها الكثيرون من محبي النبوي ممن عبروا عن إعجابهم بها.
وكان الفنان خالد النبوي استعاد ذكرياته مع فيلمي المهاجر والمصير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر عدد من الصور على صفحته الشخصية لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه وجمهوره.
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