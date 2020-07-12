صور الأوركسترا السيمفوني يعزف بالكمامات علي مسرح النافورة بدار الأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك فى الهواء الطلق وشاركت به عازفة الفيولينة الأولي في أوركسترا الإتحاد الأوروبي الفنلندية لورا فيرتانين حيث ارتدي جميع الموسيقيين الكمامات . جسد الحفل مشهداً لرقى وتحضر الجمهور المصري الذى التزم بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الامسية التى نجح الاوركسترا خلالها فى خلق حالة حوار فنى ابرز مهارات وابداعات العازفين وتمكن ودقة قائده ليؤكد أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب رغم تعدد الثقافات ، حيث تفاعل الحضور مع البرنامج الفنى الذى تضمن عدد من أهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين هى متتابعة بيرجننت لـ جريج ، رومانس للڤيولينة والاوركسترا لـ بيتهوفن ومتتابعة لـ جورج بيزيه . Advertisements

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