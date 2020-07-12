شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن لأحمد السعدني: كسرت الدنيا.. وكانوا أحلى 3 حلقات في "جمجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن، متابعيه، بصورة من كواليس تصوير مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، الذي يقوم ببطولته، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يظهر فيها بجوار الفنان أحمد السعدني بعد مشاركته في بعض حلقات المسلسل.

وكتب عبد الرحمن قائلاَ "أخويا النجم أحمد السعدني نورتنا وكسرت الدنيا وكانوا أحلى ٣ حلقات، #جمجوم_وبم_بم الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق".

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.





وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك فى بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان شريف رمزى، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.