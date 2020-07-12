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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فريق "واما" يدعم السولية بعد التطاول على صور طفلته والان مع تفاصيل الخبر
وكتب الشامى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بدعم السولية من كل قلبى.. الزومبيز اللى عندنا فى مصر لازم كلهم واحد واحد يبقى ورا القضبان عشان البلد تنضف.. هو إحنا فاضيين للأشكال دى؟ فى رجالة بتحارب فى سيناء وعندنا ملف زى سد النهضة و الغرب واقتصاد.. لازم مصر تنضف ولو بيوتكم وأهاليكم مش عارفيين يربوكم إحنا نقوم بالواجب".
القصة بدأت عندما نشر اللاعب صورا له ولطفلته ليلى عبر حساباتها على مواقع التواصل ويفاجأ بتعليقات على طريقة ملابسه، ويطالبونه بإلزامها بملابس محترمة بحسب وصفهم حتى تنشأ على الطريقة الصحيحة، فيما تغزل آخرون فى الطفلة بشكل مبالغ فيه.
واستفزت التعليقات الأب ليرد بغضب شديد، قائلاً إن ابنته ليلى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف ورأى المعلقون على ملابس ابنته كـ"الخنازير" أو مرضى.
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