شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فريق "واما" يدعم السولية بعد التطاول على صور طفلته ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الفنان أحمد الشامى نجم فريق واما، اللاعب عمرو السولية، بعد التطاول على ‏صورة طفلته التى لم تتعد 3 سنوات من أحد المتابعين بتعليق لا يليق بطفلة، ‏واصفا أصحاب تلك التعليقات بـ"الزمبير".‏

وكتب الشامى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بدعم السولية من كل قلبى.. ‏الزومبيز اللى عندنا فى مصر لازم كلهم واحد واحد يبقى ورا القضبان عشان البلد ‏تنضف.. هو إحنا فاضيين للأشكال دى؟ فى رجالة بتحارب فى سيناء وعندنا ملف ‏زى سد النهضة و الغرب واقتصاد.. لازم مصر تنضف ولو بيوتكم وأهاليكم مش ‏عارفيين يربوكم إحنا نقوم بالواجب".‏

القصة بدأت عندما نشر اللاعب صورا له ولطفلته ليلى عبر حساباتها على مواقع ‏التواصل ويفاجأ بتعليقات على طريقة ملابسه، ويطالبونه بإلزامها بملابس محترمة ‏بحسب وصفهم حتى تنشأ على الطريقة الصحيحة، فيما تغزل آخرون فى الطفلة ‏بشكل مبالغ فيه‎.‎

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واستفزت التعليقات الأب ليرد بغضب شديد، قائلاً إن ابنته ليلى تبلغ من العمر 3 ‏سنوات ونصف ورأى المعلقون على ملابس ابنته كـ"الخنازير" أو مرضى‎.‎