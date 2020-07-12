شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس توقع عقود انضمامها لبطولة فيلم تحت تهديد السلاح "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين رئيس، متابعيها وجمهورها، بصورة من كواليس توقيعها لعقود انضمامها لبطولة فيلم "تحت تهديد السلاح، للمؤلف أيمن بهجت قمر.

ونشرت رئيس صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وهي توقع عقود انضمامها للفيلم بحضور أحمد السبكي، وكتبت "بسم الله الرحمن الرحيم، قريباً ياسمين رئيس".

وكان المخرج محمد العدل، قد أعلن انضمامه منذ فترة، لفيلم "تحت تهديد السلاح"، بالتعاون مع المؤلف أيمن بهجت قمر، وإنتاج أحمد السبكي.

وانتهت رئيس منذ فترة، م تصوير فيلم الحارث بطولة أحمد الفيشاوى والفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر في أولى تحاربه الاخراجية في الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

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