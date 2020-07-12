شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين مع كندة علوش فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان محمد شاهين على المشاركة فى حكاية "ضى القمر" من حكايات مسلسل "إلا أنا"، للنجمة كندة علوش مع المخرجة مريم أحمدى، والذى ينطلق تصويره الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تعاقدات باقى النجوم الذين يشاركون فى الحكاية.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وكان أخر ظهور للفنان محمد شاهين فى رمضان الماضى من خلال مسلسل مسلسل "جمع سالم" بطولة الفنانة زينة، والذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، بالاضافة لعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.

ومن ناحية أخرى انضم شاهين، إلى أسرة فيلم "30 مارس"، بطولة النجوم خالد الصاوى ودينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، والذى انطلق تصويره الأيام الماضية فى مصر الجديدة، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، حيث يعد شاهين أحدث المنضمين للعمل، الذى كتبه حميد المدنى، ويخرجه أحمد خالد موسى .