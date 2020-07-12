فيديو وصور| ساندي علي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة التونسية ساندي علي بعيد ميلاد ابنتها "أفا" الثالث، الذي وافق أمس 11 يوليو الجاري.

ونشرت ساندي صورًا ومقطع فيديو من حفل عيد ميلاد، الذي حضرته شقيقتها إيناس، والفنانة لقاء الخميسي.

وعلقت ساندي :"كل سنة وانتي طيبة ياروح قلبي، العمر كله، ويخليك ليا".

وشاركت الفنانة ساندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الحرملك2"، بطولة درة، باسم ياخور "القمر أخر الدنيا" بطولة بشرى، عمرو عابد، مادلين طبر، ومن إخراج تامر حمزة.

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