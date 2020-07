واعدت جاستين بيبر وشاركت في "Transformers".. من هي نيكولا بيلتز خطيبة ابن ديفيد بيكهام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن بروكلين بيكهام "21 عامًا"، نجل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، أمس، خطوبته على صديقته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز "25 عامًا"، بعد قصة حب استمرت لفترة طويلة.

ونستعرض في السطور التالية معلومات عن نيكولا بيلتز بعد خطبتها لنجل "بيكهام":

- ولدت في 8 يناير 1995، بولاية ويستشستر بنيويورك في الولايات المتحدة.

- والدتها عارضة الأزياء السابقة كلوديا بيلتز، ووالدها الممثل الأمريكي نيلسون بيلتز.

- شاركت في العديد من الأفلام الشهيرة أبرزها:"Deck the Halls، Harold، Righteous Kill، The Last Airbender، Eye of the Hurricane، Transformers: Age of Extinction، Affluenza.

- كما شاركت في المسلسل الشهير Bates Motel، الذي عُرض على شبكة A&E الأمريكية.

- وأعدت نيكولا في السابق النجم الأمريكي جاستن بيبر، كما وأعدت أنور حديد شقيق بيلا وجيجي حديد الأصغر لمدة تزيد عن العام قبل انفصالهما في 2018.

- بدأت علاقة نيكولا وبيكهام في يناير الماضي، عندما هنأها بعيد ميلادها، ووفقًا لما نشرته صحيفة ذا ميرور البريطانية.

- في مارس الماضي، سكن الثُنائي معًا في منزلهما في نيويورك خلال فترة العزل.

- قبل أسبوعين، شارك بيكهام صورة لنيكولا من فيلم Transformers: Age of Extinction وعلق عليها "طلبت من روحي أن تتزوجني وقالت نعم".

بروكلين بيكهام، هو الابن الأكبر لنجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، ووالدته نجمة فريق "سبايس جيرلز" الغنائي السابقة، فيكتوريا بيكهام، ولديه 3 أشقاء هم روميو وهاربر وكروز.