"الجونة السينمائي" ينعى محمود رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، الفنان الراحل محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي صورة للراحل محمود رضا، عبر موقع "إنستجرام"، وعلق: " نأسى بشدة لفقداننا واحدًا من رواد فنون الاستعراض، الراقص ومصمم الرقصات والممثل محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 90 عامًا".

وأضاف الحساب الرسمي: " عُرف رضا بريادته وتأسيسه لأول فرقة رقص مسرحية في مصر والعالم العربي، حيث شارك في تأسيس فرقة رضا للرقص الشعبي في 1959 بالاشتراك مع أخيه علي وفريدة فهمي، تحت قيادته، قامت الفرقة بخمس جولات فنية دولية، أدت فيها استعراضات منوعة على قاعات مختلفة حول العالم".

ويعد محمود رضا، واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.