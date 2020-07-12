- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان إدوارد جمهوره، صورًا، مع أسرته وأصدقائه، خلال قضاء عطلته الصيفية بالساحل الشمالي.
وظهر إدوارد، في الصور التي نشرها عبر إنستجرام، رفقة أسرته إلى جانب المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، والفنان عماد زيادة، والمنتج حسام شوقي.
يذكر أن إدوارد، تعاقد مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، والمقرر بدء تصويره الشهر المقبل.
وشارك إدوارد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، روجينا، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| إدوارد وأسرته مع محمد سامي ومي عمر في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.