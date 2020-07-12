صور| إدوارد وأسرته مع محمد سامي ومي عمر في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان إدوارد جمهوره، صورًا، مع أسرته وأصدقائه، خلال قضاء عطلته الصيفية بالساحل الشمالي.

وظهر إدوارد، في الصور التي نشرها عبر إنستجرام، رفقة أسرته إلى جانب المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، والفنان عماد زيادة، والمنتج حسام شوقي.

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يذكر أن إدوارد، تعاقد مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، والمقرر بدء تصويره الشهر المقبل.

وشارك إدوارد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، روجينا، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.