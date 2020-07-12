عائشة بن أحمد تمارس اليوجا ونوال الزغبي تشرب القهوة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أحلام نشرت المطربة الإماراتية أحلام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أخضر أنيق. تامر هجرس نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها أمام البحر خلال عطلته الصيفية في الساحل الشمالي. سارة نخلة نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وعلقت: "صباح الخير". عائشة بن أحمد نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلال أثناء ممارسة تدريبات اليوجا. فيفي عبده Advertisements نشرت الفنانة فيفي عبده صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"عباءة" ملونة جذابة. نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تتناول القهوة في أحد الكافيهات. يارا نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان فضي مطرز. سلاف فواخرجي نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة من داخل سيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"طلعت يا محلا نورها شمس الشموسة" إيمي طلعت زكريا نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. بسنت شوقي نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بنظارة سوداء، وعلقت عليها: "شياكة".

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