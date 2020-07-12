تراند اليوم : نجمة سورية تعود إلى الواجهة بشكل صادم.. لم أمت سجنت 15 عاماً ظلماً

فاجأت الفنانة السورية صباح السالم الوسط الفني بصورة حديثة لها بعد خروجها من السجن منذ قرابة الشهر.

وكتبت الفنانة التي قضت خلف القضبان 15 عاماً: «أنا لم أمت كما يظن البعض، خرجت منذ شهرين من سجن النساء، بعد سنوات من الظلم والقهر».

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وكانت الفنانة قد اتهمت في قضية متعلقة بالاتجار في المخدرات، ولم تتوقف عن القول إنها بريئة، وإنها دخلت السجن ظلماً «بعد أن قام أحد المتنفذين بتلفيق التهمة لها، ورغم علم الجميع ببراءتها إلا أنها حوربت من الجميع» بحسب قولها.

يُذكر أن الفنانة صباح السالم خريجة كلية الصيدلة، ولمع اسمها في عدد كبير من الأعمال الفنية، وعملت مع العديد من المخرجين الكبار .