تراند اليوم : اتفرج – ممثلة شهيرة تدعو النساء للإضراب عن الجنس لهذا السبب

أثارت الممثلة الأميركية أليسا ميلانو صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان دعت النساء للانضمام إليها في إضراب جنسي

وذلك للاحتجاج على قوانين الإجهاض الصارمة التي أقرتها الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة.

ودعمت النساء في الامتناع عن ممارسة الجنس كطريقة للتحكم الذاتي للجسد

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وقالت ميلانو “نحتاج أن نفهم مدى خطورة الوضع في جميع أنحاء البلاد، إنه مجرد تذكير فقط للناس بأننا نمتلك السيطرة على أجسامنا وكيف نستخدمها”.

وأشارت أليسا إلى أن النساء اتخذن تاريخيا الجنس كوسيلة للاحتجاج أو الدعوة للإصلاح السياسي

مستشهدة برفض النساء الإيرانيات ممارسة الجنس في القرن السابع عشر كوسيلة لوقف الحرب غير المنظمة.