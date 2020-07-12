تراند اليوم : اتفرج – ماذا حدث لـ”سما المصري” في اطول محاكمة في التاريخ

تخضع الراقصة والفنانة الاستعراضية سمـا المصري لأطول محاكمة مصرية في المحكمة الاقتصادية بسبب اتهامات ريهام سعيد الأخيرة لها بالسب والقذف المتعمد عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي وفي التفاصيل نذكر بأن

سما المصري تخضع اليوم لجلسة محاكمة لمواجهة تهم بالتخريض على الفسق والفجور والترويج للدعارة ونشر صور ومقاطع فيديو فاضحة لها بما لايتناسب مع قيم الأسرة والمجتمع المصري

ثم تخضع المصري يوم غد لجلسة استئناف للحكم الصادر بحقها بالسجن 3سنوات مع غرامة 300 ألف جنيه مصري بداعي الفسق والدعوة العلانية للدعارة واهانة قيم المجتمع المصري

ومن ثم تواجه المصري ادعاءات واتهامات بالسب والقذف العلانية عبر حساباتها التي تديرها في شبكات التواصل الاجتماعي لزميلتها ريهام سعيد عبر محاميها شعبان سعيد وذكر في البلاغ بأن سما قامت بالخروج عبر حسابها في انستجرام للسخرية من حلقة ريهام التي تحدثت بها عن مرضى السمنة وسبتها علانية وانتهكت حرمة حياتها الشخصية بوقاحة وأمام الجماهير