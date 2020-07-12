- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى بالعباية والشيشة فى الجونة: محدش يقول لنجيب ساويرس والنبى والان مع تفاصيل الخبر
كريم عفيفى
كان كريم عفيفى قد نعى ابن أوس أوس فكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام":"لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويصبر أهله على محمد أسامة (ابن أوس أوس) فى ذمة الله، اللهم اجعه شفيعا لأهله يوم القيامة يارب العالمين".
وكان أعلن الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر، نهاية شهر يناير الماضى عن استقباله لمولوده الثانى والذى أطلق عليه حمزة، بصورة أمام الغرفة التى تتواجد بها زوجته خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائل:، "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عفيفى بالعباية والشيشة فى الجونة: محدش يقول لنجيب ساويرس والنبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.