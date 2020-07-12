شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى بالعباية والشيشة فى الجونة: محدش يقول لنجيب ساويرس ‏والنبى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب نجم مصر كريم عفيفى رجل الأعمال نجيب ساويرس بصورة له من ‏الجونة، ظهر فيها مرتديا العباية ويدخن الشيشة، ونشرها على حسابه ‏الشخصى على إنستجرام، وعلق: "محدش يجيب سيرة لنجيب ساويرس ‏والنبى".‏



كريم عفيفى

كان كريم عفيفى قد نعى ابن أوس أوس فكتب عبر حسابه بموقع ‏‏"إنستجرام":"‏لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويصبر أهله على محمد أسامة ‏‏(ابن أوس أوس) فى ذمة الله، اللهم اجعه شفيعا لأهله يوم القيامة يارب ‏العالمين".‏

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وكان أعلن الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر، نهاية شهر يناير الماضى ‏عن استقباله لمولوده الثانى والذى أطلق عليه حمزة، بصورة أمام الغرفة التى ‏تتواجد بها زوجته خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور ‏والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائل:، "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله ‏قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى".‏