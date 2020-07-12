شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف والصحاب.. إدوارد والمخرج محمد سامى فى عطلة صيفية "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان إدوارد متابعيه وجمهوره، بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يتوسط المخرج محمد سامي والفنان عماد زياد، من عطلته الصيفية التى يقضيها حالياً في إحدى شواطئ المدن الساحلية.

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ويشارك إدوارد فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف واخراج محمد سامى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى منطقة الصعيد، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، خاصة بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية".

وتعد المرة الثانية الذى يجسد فيها الفنان إدوارد شخصية صعيدية بعد مسلسل "ولد الغلابة" الذى قدمه امع أحمد السقا وحقق من خلاله نجاح كبير من إخراج محمد سامي.

وتألق إدوارد في تجسد شخصية "عبدالمحسن" فى مسلسل "البرنس" بكل ما تحمله من اضطرابات وأمراض نفسية وتناقض، وأثبت أن لديه طاقات فنية جبارة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من المساحة الكوميدية التى ظل لفترة محبوسا فيها إلى فضاء الإبداع والتنوع ففى المشهد الواحد استطاع إدوارد أن ينتقل من مساحة إبداعية لأخرى ويجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء.

وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك إدوارد فى مسلسل "فرصة تانية" وهو معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.