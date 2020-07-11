إصابة الفنان الهندي أميتاب باتشان ونجله بكورونا

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أعلن الفنان الهندي أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى المستشفى جراء إصابته بفيروس "كوفيد-19؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة الفنان الهندي أميتاب باتشان بكورونا:

وغرد باتشان، البالغ من العمر 77 عاماً، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "لقد خضعت لاختبار كوفيد-19، حيث ثبتت إيجابية التحليل. وتم نقلي إلى المستشفى، كما يخضع باقي أفراد الأسرة والمخالطين لي لاختبارات وفي انتظار النتائج".

وناشد الأسطورة الهندية أميتاب باتشان كل من كان على مقربة منه خلال 10 أيام ماضية بأن يجري اختبار الفيروس، قائلاً: "كل من كان على مقربة مني خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".

وكان باتشان أعلن في وقت مبكر في العام الجاري عزل نفسه داخل منزله؛ إثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم. جاء ذلك عقب إعلان العديد من نجوم ومشاهير بوليوود، عزل أنفسهم في منازلهم أيضاً؛ لعدم الاختلاط مع الآخرين وتجنب الإصابة بالمرض.

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إصابة نجله أيضا

كما أعلن الفنان الهندي أبهيشك باتشان نجل أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة بالفيروس التاجي، حيث أكد الفنان الهندي عبر حسابه الرسمي على تويتر أيضاً بإعلان نتيجة مسحته للكوفيد-19، التي ثبتت إيجابيتها.

وقال عبر حسابه: "في وقت سابق من اليوم، أصبيت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بكوفيد-19. تم إدخال كلانا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى المستشفى. ولقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا. أطلب من الجميع أن يبقى هادئاً وليس الذعر. شكراً لك".

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