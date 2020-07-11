شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب فيلم Bird Box: الجزء الثاني من الفيلم قيد العمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عامين تقريبًا طرح فيلم الخيال العلمي Bird Box، من بطولة النجمة ساندرا بولوك، التي حققت نجاحًا كبيرًا في دور Malorie ، وهي إحدى الناجيات التي اضطرت إلى القيام برحلة خطيرة معصوبة العينين لإنقاذ طفليها من قوة غامضة تقتل أي شخص يراها.
وبعد هذا النجاح أكد كاتب الفيلم رسميًا أن الجزء الثاني من الفيلم قيد العمل، وقال جوش ماليرمان لموقع Inverse.com عن Bird Box 2: "لا أستطيع أن أقول الكثير، لكن يمكنني أن أقول إنه قيد التطوير.. في بعض الأحيان تكون تلك السرية غريبة.. لكن لا أستطيع التحدث في تفاصيل"
وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تمر بعدد من الأحداث الصعبة مع مجموعة من اﻷطفال وهم معصوبو العينين وعليهم أن يشقوا طريقهم عبر أحد اﻷنهار، وصلت ميزانية فيلم "Bird Box" إلى 19.8 مليون دولار أمريكي وتم تصوير أحداثه في لوس أنجلوس و"Smith River"، ووضع الموسيقي الخاصة بالعمل كل من اتيكوس روس وترينت ريزنور.
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