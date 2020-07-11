شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستدور أحداث Fast & Furious في الفضاء؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل مغني الراب والممثل لوداكريس ضيفًا علي برنامج Sirius XM's The Jess Cagle Show، وتحدث المغني عن تأجيل الجزء التاسع من سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious 9، وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم بسبب جائحة كورونا، وحاولت مقدمة البرنامج الوصول لأي تفاصيل تخص الفيلم حيث قالت جوليا كانينجهام: "لا أعرف ما الذي يمكن أن يبتكروه صناع السلسلة في الجزء التاسع لإبهارنا بالرغم من أنني أعلم أنهم يفعلون ذلك كل كل مرة" وأضافت ممازحة: "يجب أن يكون الفضاء متورطًا، أو غواصات، لا أعرف حتى.. في رأيي لا أستطيع أن أتخيل ما يحدث في الفيلم التالي".

فرد لوداكريس: "لقد قلت للتو شيئًا مهمًا للغاية سأقول إنك خمنتي بشكل صحيح "، فصرخت جوليا: "لقد قولت الفضاء"، فصرخ مغني الراب ووضع يده ببساطة على فمه، حتى لا يقول أي شيء آخر، ما يشير إلى أنه من الممكن أن يكون هناك أحداث في الفضاء".

جدير بالذكر أنه في العام الماضي، اعترف كاتب السيناريو كريس مورجان بأنه "لا يوجد شيء مستحيل" عندما سئل عما إذا كان بإمكاننا رؤية العصابة يسافرون إلى الفضاء يومًا ما.

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وأوضح في مقابلة مع Polygon ، "يجب أن يكون الأمر رائعًا ويجب أن يكون جيدًا.. ولا يوجد شيء محظور طالما يمكننا إبقاء الجمهور متفاعلًا."

وكانت قد اعلنت شركة Universal تأجيل طرح الجزء التاسع المنتظر من سلسلة Fast & Furious، وذلك بالتزامن مع الموعد الذى كان من المقرر أن يعرض، وتحديداً يوم 22 مايو الجارى، ولكن تم تأجيله إلى 2 أبريل من العام المقبل 2021، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

وكان انتهى القائمون على الجزء التاسع من سلسلة أفلام الاكشن الشهيرة Fast and Furious، من تصوير مشاهد الفيلم نهائياً بعد ان استمر التصوير لأكثر من 6 أشهر في العديد من دول شرق أوروبا والصين.