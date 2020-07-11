شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ساعة شيطان": مين دينا مراجيح.. أنا معرفهاش! والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح إبرام نشأت فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف دينا مراجيح قبل هذه الأزمة لبعده عن السوشيال ميديا، ولم يخترها للمشاركة فى الفيلم ولم تصور أى مشهد من الأحداث، كل ما حدث أن "ريجيسير" رشحها لتجسيد دور مكتوب فى العمل لبائعة مناديل بتقول كلمتين فقط دون أن أعرف أنها دينا مراجيح.
واستكمل إبرام نشأت أن فى يوم كنا نصور فى المقطم أحد مشاهد ساعة شيطان وأحضر الريجيسير معه دينا مراجيح كى أراها ثم أتخذ قرارًا بالموافقة عليها أو رفضها وقبل أى قرار لى، أمسكت بالسيناريو والتقطت صورة تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على أنها أحد أبطال العمل على عكس الحقيقة.
كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، قد حذر المخرج إبرام نشأت من الاستعانة بفتاة التيك توك دينا مراجيح فى فيلمه الجديد، مشيرًا فى تصريحاته لـ ”الخليج 365” إلى أن نقابة المهن التمثيلية تدرس عدم التعامل مع المخرج، وكذلك الفنانين المنتمين لنقابة المهن التمثيلية، يرفضون الأعمال التى تشارك فيها مثل دينا مراجيح
وأكد الدكتور أشرف زكى أنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع فتيات التيك توك مثل دينا مراجيح ومن على شاكلتها، حتى لا يفقد الفن هويته، موضحًا أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة لمواجهة هؤلاء.
وكان صناع مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، قد واجهوا هجوما كبيرا بعد ظهور "دينا مراجيح وجو" فى مشهد من المسلسل، بدعوى منحهما فرصة للظهور فى أعمال فنية فى مقابل طابور من الموهوبين والدارسين والنقابيين لا يجدون مشهدا يجسدونه أمام الكاميرات .
عرفت دينا مراجيح بكلمة "جود لاك يا جو" ، لتصبح هذه الجملة أكثر رواجا، لـ "مراجيح" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتابعها الآلاف بهدف مشاهدة فيديوهاتها الساخرة، التى تتكلم فيها بشكل شعبى وتلقائى ومثير للسخرية فى أعين متابعيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج "ساعة شيطان": مين دينا مراجيح.. أنا معرفهاش! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.