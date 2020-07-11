شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ساعة شيطان": مين دينا مراجيح.. أنا معرفهاش!‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى إبرام نشأت مخرج فيلم "ساعة شيطان" ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول ‏التعاقد مع فتاة "التيك توك" دينا مراجيح، للمشاركة بالتمثيل فى فيلمه "ساعة ‏شيطان"، بعد أن ظهرت مراجيح ممسكة بسيناريو العمل وتم تداول الصورة بشكل ‏كبير بين رواد السوشيال ميديا ما أثار حفيظة عدد من الفنانين ومواهب أكاديميات ‏الفنون. ‏

وأوضح إبرام نشأت فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف دينا مراجيح قبل هذه ‏الأزمة لبعده عن السوشيال ميديا، ولم يخترها للمشاركة فى الفيلم ولم تصور أى ‏مشهد من الأحداث، كل ما حدث أن "ريجيسير" رشحها لتجسيد دور مكتوب فى ‏العمل لبائعة مناديل بتقول كلمتين فقط دون أن أعرف أنها دينا مراجيح.‏

واستكمل إبرام نشأت أن فى يوم كنا نصور فى المقطم أحد مشاهد ساعة شيطان ‏وأحضر الريجيسير معه دينا مراجيح كى أراها ثم أتخذ قرارًا بالموافقة عليها أو ‏رفضها وقبل أى قرار لى، أمسكت بالسيناريو والتقطت صورة تداولها عدد كبير من ‏رواد السوشيال ميديا على أنها أحد أبطال العمل على عكس الحقيقة.‏

كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، قد حذر ‏المخرج إبرام نشأت من الاستعانة بفتاة التيك توك دينا مراجيح ‏فى فيلمه الجديد، ‏مشيرًا فى تصريحاته لـ ”الخليج 365” إلى أن نقابة المهن التمثيلية تدرس عدم ‏التعامل مع المخرج، وكذلك الفنانين ‏المنتمين لنقابة المهن التمثيلية، يرفضون ‏الأعمال التى تشارك فيها مثل دينا مراجيح

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وأكد الدكتور أشرف زكى أنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع ‏فتيات التيك توك مثل دينا مراجيح ومن على شاكلتها، ‏حتى لا يفقد الفن هويته، ‏موضحًا أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة ‏لمواجهة هؤلاء.‏

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وكان صناع مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، قد واجهوا هجوما كبيرا‎ ‎بعد ظهور ‏‏"دينا مراجيح وجو" فى مشهد من ‏المسلسل، ‏بدعوى منحهما فرصة للظهور فى أعمال ‏فنية فى مقابل طابور من ‏الموهوبين والدارسين والنقابيين لا يجدون مشهدا ‏يجسدونه ‏أمام الكاميرات .‏

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عرفت دينا مراجيح بكلمة "جود لاك يا جو" ، لتصبح هذه الجملة أكثر ‏رواجا، لـ ‏‏"مراجيح" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتابعها ‏الآلاف بهدف ‏مشاهدة ‏فيديوهاتها الساخرة، التى تتكلم فيها بشكل شعبى وتلقائى ومثير ‏للسخرية فى أعين ‏متابعيها.‏